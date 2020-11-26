Цифровые финансовые активы признают имуществом - Мишустин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цифровые финансовые активы будут признаны имуществом, их владельцы смогут рассчитывать на юридическую защиту от противоправных действий. Об этом заявил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая заседание правительства.

Одно из решений, которое будет обсуждаться кабинетом министров, касается регулирования криптовалют, отметил он.

"Внесем ряд изменений в налоговый кодекс, - сообщил премьер. - Цифровые финансовые активы будут признаны имуществом, их владельцы смогут рассчитывать на юридическую защиту в случае каких-либо противоправных действий, а также отстаивать свои имущественные права в суде".