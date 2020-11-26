Идея норвежцев повысить возрастной ценз в фигурном катании смехотворна - Тарасова
15:32 26.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предложение Норвежской ассоциации фигурного катания поднять возрастной ценз во взрослых соревнованиях в женском одиночном катании до 17 лет является смехотворным. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова.
Ранее несколько источников в национальных федерациях, не связанных друг с другом, сообщили ТАСС о внесении данного предложения.
"Норвежец-фигурист - такого понятия нет. У них нет ни одного человека, который катается, пусть они сидят, не чирикуют, какие требования они выдвигают, - сказала Тарасова. - Пусть они задумаются над смехотворностью этого предложения, они ставят себя в неловкое положение. Откуда они знают, со скольких лет нельзя выступать среди взрослых?"
Предложение было вынесено еще в прошлом году и успело попасть в повестку заседания конгресса Международного союза конькобежцев, однако он в итоге был перенесен на 2021 год. При этом Норвегия, по данным собеседников агентства, все еще придерживается предложения и не планирует его отзывать. Таким образом, если ситуация не изменится в ближайшее время, вопрос рассмотрения изменений в действующем возрастном цензе (в настоящее время во взрослые допускаются фигуристки, которым исполнилось 15 лет на момент 1 июля) снова будет инициирован.
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