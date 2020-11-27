Андрей Воробьёв продлил действие ограничений в Московской области

19:27

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление, продляющее действие ограничений для предотвращения распространения коронавируса.

В Московской области до 13.12 продлеваются:

- режим изоляции для граждан в возрасте старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания;

- ограничения на посещение обучающимися профессиональных образовательных организаций и ВУЗов;

- блокировка возможности оформления льготных билетов и использования социальных карт для граждан в возрасте старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, а также для учащихся профессиональных образовательных организаций и ВУЗов;

- запрет на проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан. Исключение составляют физкультурные, спортивные мероприятия, тренировки спортсменов без участия зрителей;

- запрет на посещение гражданами организаций, осуществляющих деятельность музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев. Исключение: посещение музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев с целью прогулок на их территориях.