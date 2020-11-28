В Германии озвучили новую версию возникновения пандемии коронавируса
10:30 28.11.2020 Источник: Известия
В мире распространяется итальянский штамм коронавируса нового типа, который мутировал на севере страны. Такое мнение 27 ноября в эфире телеканала ZDF высказал немецкий эпидемиолог Александр Кекуле.
Он полагает, что вирус в течение нескольких недель распространился по Италии, благодаря чему мутировал и смог лучше адаптироваться к людям. По словам специалиста, итальянский штамм поражает людей более чем в 99% случаев.
Со своей стороны, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что искать источники коронавируса нужно в Ухане.
И как именно появился SARS-CoV-2 — еще только предстоит узнать.
Так, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что ведомство не располагает надежными данными об искусственном происхождении коронавируса
«Мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения», — приводит его слова «Газета. ру».
Однако сам по себе вопрос о происхождении вируса — далеко не самый важный для российских ученых, которые заняты борьбой с эпидемией COVID-19, указал Нарышкин.
23 ноября стало известно, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не исключают, что первичных заражений коронавирусом было несколько. В организации допустили, что само заражение инфекцией происходило от разных носителей и в разное время. Известия
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