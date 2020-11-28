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ЕС осудил убийство иранского физика-ядерщика

17:00 28.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз осудил террористический акт в Иране, жертвами которого стали физик- ядерщик Мохсен Фахризаде, руководивший центром исследований при министерстве обороны, и еще несколько человек. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"27 ноября в Иране иранский правительственный чиновник и несколько гражданских лиц были убиты в результате серии нападений. Это уголовное преступление, противоречащее принципу защиты человеческой жизни, за который стоит Евросоюз. Верховный представитель [по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель] выразил свои соболезнования членам семей погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. В нынешнее время неопределенности более чем когда-либо важно всем сторонам сохранять спокойствие и проявлять максимум сдержанности, чтобы избежать эскалации, которая не может быть ни в чьих интересах", - указывается в коммюнике.

В пятницу агентство Фарс сообщило о покушении на ученого-физика в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что Фахризаде был ранен и умер в больнице. Как проинформировало агентство ИСНА, главнокомандующий иранской армией Сейед Абдоль-Рахим Мусави заявил о причастности к убийству Израиля и США.

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