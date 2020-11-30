0
0
86
НОВОСТИ

На пост пресс-секретаря Белого дома Байден выбрал Псаки

10:32 30.11.2020 Источник: РБК

Джо Байден, которого крупнейшие американские СМИ называют избранным президентом США, намерен назначить бывшую главу пресс-службы Госдепа Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома. Об этом сообщается на сайте переходной команды демократа.

Как следует из сообщения, на ключевые посты администрации, курирующие работу с журналистами, будут назначены только женщины. «Я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин», — сказал Байден.

Джен Псаки с 2011 по 2013 год занимала должность пресс-секретаря бывшего президента США Барака Обамы, а затем стала официальным представителем Госдепартамента. После этого, с 2015 по 2017 год, она работала директором по коммуникациям Белого дома.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 30.11.2020
За оправдание теракта Брейвика жителя Хабаровска оштрафовали на 300 тыс. рублей
0
94
10:15 30.11.2020
Сбер на AI Journey покажет уникальные решения в сфере искусственного интеллекта
0
90
10:05 30.11.2020
Трамп заявил о существовании доказательств фальсификации на выборах
0
129
10:00 30.11.2020
Инфляцию будут считать на основе «миллионов» цен
0
118
09:32 30.11.2020
Теоретическую часть экзамена на права планируют изменить с учетом статистики ДТП
0
186
09:20 30.11.2020
На последней акции протеста в Белоруссии задержали около 400 человек - правозащитники
0
193
09:05 30.11.2020
Конкурс "Детское Евровидение - 2020" выиграла исполнительница из Франции
0
204
09:00 30.11.2020
Байден с сегодняшнего дня начнет получать доклады американских спецслужб
0
207
08:10 30.11.2020
В Карабахе российские миротворцы развернули полевой госпиталь - Минобороны РФ
0
222
08:00 30.11.2020
В разработке санкций США по "Северному потоку - 2" участвуют украинские лоббисты - СМИ
0
250

Возврат к списку