На пост пресс-секретаря Белого дома Байден выбрал Псаки
10:32 30.11.2020 Источник: РБК
Джо Байден, которого крупнейшие американские СМИ называют избранным президентом США, намерен назначить бывшую главу пресс-службы Госдепа Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома. Об этом сообщается на сайте переходной команды демократа.
Как следует из сообщения, на ключевые посты администрации, курирующие работу с журналистами, будут назначены только женщины. «Я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин», — сказал Байден.
Джен Псаки с 2011 по 2013 год занимала должность пресс-секретаря бывшего президента США Барака Обамы, а затем стала официальным представителем Госдепартамента. После этого, с 2015 по 2017 год, она работала директором по коммуникациям Белого дома. РБК
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