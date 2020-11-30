Ограничение по числу сдаваемых предметов в рамках ЕГЭ не обсуждается - Рособрнадзор
11:32 30.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рособрнадзор не намерен ограничивать число сдаваемых предметов в рамках ЕГЭ, заявили ТАСС в пресс-службе ведомства в понедельник.
"В отношении ЕГЭ ограничение по числу сдаваемых предметов не обсуждается. Можно сдавать любое количество предметов по выбору", - заявил представитель пресс-службы.
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