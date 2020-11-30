Ограничение по числу сдаваемых предметов в рамках ЕГЭ не обсуждается - Рособрнадзор

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рособрнадзор не намерен ограничивать число сдаваемых предметов в рамках ЕГЭ, заявили ТАСС в пресс-службе ведомства в понедельник.

"В отношении ЕГЭ ограничение по числу сдаваемых предметов не обсуждается. Можно сдавать любое количество предметов по выбору", - заявил представитель пресс-службы.