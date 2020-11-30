0
0
127
НОВОСТИ

Санду выступила за вывод из Приднестровья российских войск и боеприпасов

13:00 30.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент Молдавии Санду выступила за вывод из Приднестровья Оперативной группы российских войск (ОГРВ), а также боеприпасов.

"В Приднестровье находится оперативная группа войск Российской Федерации, в отношении которой никогда не было договоренностей со стороны Молдавии. Поэтому позиция государства состоит в том, что эти войска должны быть выведены, а оружие должно быть вывезено с территории нашей страны", - сказала Санду в понедельник на пресс- конференции.

Майя Санду высказалась за замену миротворцев РФ в Приднестровье на миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.

"В связи с тем, что опасности вооруженных столкновений давно нет, позиция молдавской стороны заключается в том, что эта [миротворческая] миссия должна быть трансформирована в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ", - сказала она.

Кроме того, Санду считает, что правительство Иона Кику должно уйти в отставку, а также необходимо в кратчайшие сроки провести досрочные выборы парламента.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 30.11.2020
Запад применяет давление и санкции, чтобы сохранить привилегированное положение - Мишустин
0
23
13:32 30.11.2020
Китай ввел санкции против четырех представителей организаций США из-за Гонконга
0
80
13:20 30.11.2020
Во Франции будут в первую очередь делать прививки от COVID-19 в домах престарелых
0
102
13:05 30.11.2020
Вузы сохранят бюджетные места за иностранными студентами, которые не могут въехать в РФ
0
110
12:32 30.11.2020
Кредиты бизнесу под 0% помогли сохранить 1,2 млн рабочих мест в России - МЭР
0
168
12:20 30.11.2020
В Иране знали о планировавшемся покушении на Фахризаде - Совбез Ирана
0
214
12:05 30.11.2020
Внешний госдолг Белоруссии увеличился с начала года на 5,8%, до $18,1 млрд
0
217
12:00 30.11.2020
У россиян начал появляться иммунитет к коронавирусу, но он еще недостаточен - представитель ВОЗ
0
225
11:32 30.11.2020
Ограничение по числу сдаваемых предметов в рамках ЕГЭ не обсуждается - Рособрнадзор
0
214
11:20 30.11.2020
США готовят новые санкции против «Северного потока – 2» - WSJ
0
282

Возврат к списку