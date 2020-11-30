Санду выступила за вывод из Приднестровья российских войск и боеприпасов

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент Молдавии Санду выступила за вывод из Приднестровья Оперативной группы российских войск (ОГРВ), а также боеприпасов.

"В Приднестровье находится оперативная группа войск Российской Федерации, в отношении которой никогда не было договоренностей со стороны Молдавии. Поэтому позиция государства состоит в том, что эти войска должны быть выведены, а оружие должно быть вывезено с территории нашей страны", - сказала Санду в понедельник на пресс- конференции.

Майя Санду высказалась за замену миротворцев РФ в Приднестровье на миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.

"В связи с тем, что опасности вооруженных столкновений давно нет, позиция молдавской стороны заключается в том, что эта [миротворческая] миссия должна быть трансформирована в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ", - сказала она.

Кроме того, Санду считает, что правительство Иона Кику должно уйти в отставку, а также необходимо в кратчайшие сроки провести досрочные выборы парламента.