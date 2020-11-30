Вузы сохранят бюджетные места за иностранными студентами, которые не могут въехать в РФ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские университеты сохранят бюджетные места за иностранными студентами, которые не могут въехать в РФ из-за ограничений и испытывают сложности с удаленкой. Об этом в понедельник сообщается в телеграм-канале Минобрнауки.

"Бюджетные места в вузах будут сохранены за студентами, которые из-за карантинных мер не могут въехать в Россию и испытывают сложности из-за недостаточно хорошего качества связи. Минобрнауки России находится в постоянном контакте с руководством вузов и заинтересованными федеральными органами, а также студенческими объединениями. Отчислений иностранных студентов в связи с переходом на удаленное обучение не производилось", - говорится в сообщении.