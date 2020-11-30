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Российский моряк похищен пиратами с судна в Гвинейском заливе - посольство РФ

21:20 30.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре моряка, включая гражданина России, похищены пиратами с судна в Гвинейском заливе. Об этом сообщило в понедельник посольство РФ в Республике Бенин и Тоголезской Республике на своем сайте.

"В ночь с 29 на 30 ноября в 75 морских милях от порта города Ломе (Тоголезская Республика) на танкер было совершено пиратское нападение. Злоумышленники похитили 4 членов экипажа, включая гражданина России. Посольство отслеживает развитие ситуации", - говорится в сообщении на сайте.

Ранее о похищении моряков с судна для перевозки жидких химических веществ AGISILAOS ("Аджизилаос"), шедшего под флагом Маршалловых островов, сообщил новостной портал "Морской бюллетень" (Maritime bulletin). По его информации, были захвачены четверо членов экипажа - граждане России, Румынии и Филиппин.

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