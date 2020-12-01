Байден провел первый телефонный разговор с генсеком ООН
08:10 01.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Генеральный секретарь был рад пообщаться с избранным президентом Байденом, чтобы лично его поздравить. Он подчеркнул принципиально важную роль, которую играет укрепление тесного сотрудничества между США и ООН", - отмечается в сообщении.
Как отметили в ООН, Гутерриш "ждет возможности работать вместе с избранным президентом и его командой, чтобы выстраивать партнерство для решения многих важных проблем, с которыми сталкивается мир сегодня, включая пандемию коронавируса, климатические изменения, поддержание мира и безопасности, защита прав человека и удовлетворение гуманитарных нужд".
НОВОСТИ
- 08:15 01.12.2020
- На японском острове Кюсю создадут хранилище для экстренного снабжения нефтью стран Азии
- 22:41 30.11.2020
- В Подмосковье определены лучшие региональные операторы по вывозу мусора
- 22:40 30.11.2020
- Во Франции норму о запрете публикации фотографий с полицейскими отозвали на доработку
- 22:00 30.11.2020
- РФ, Саудовская Аравия и ОАЭ предложили разные механизмы сокращения добычи нефти в 2021 г.
- 21:30 30.11.2020
- Сбер представил Стратегию развития до 2023 года
- 21:20 30.11.2020
- Российский моряк похищен пиратами с судна в Гвинейском заливе - посольство РФ
- 21:15 30.11.2020
- Сбер помог оцифровать подшивки газет времен Великой Отечественной войны
- 20:40 30.11.2020
- СБУ проводит обыски у лидера венгерской общины в Закарпатье
- 20:00 30.11.2020
- Байден выдвинет Джанет Йеллен на пост главы Минфина США
- 19:20 30.11.2020
- Армянская оппозиция перекрыла центральный проспект Еревана, полиция начала задержания
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать