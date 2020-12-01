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НОВОСТИ

За 5 лет конфликта в Йемене погибли более 230 тысяч человек

10:05 01.12.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Число погибших за 5 лет конфликта в Йемене превысило 230 тысяч. Управление верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам призвало немедленно прекратить огонь.

В Twitter организации говорится, что такое число жертв неприемлемо.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами, захватившими власть в стране. С марта 2015 года на стороне признанного правительства воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и Арабскими Эмиратами.  Говорит Москва

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