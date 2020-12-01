В Запорожье Ленина заменили на Христа
16:00 01.12.2020
В селе Осипенко Запорожской области вместо памятника Владимиру Ленину поставили скульптуру Иисуса Христа. Об этом сообщает и публикует соответствующие фото издание PRO.berdiansk.biz.
Уточняется, что памятник Ленину в селе снесли еще шесть лет назад - в 2014 году. Вместо него долгое время ничего не устанавливали. Однако вскоре местные жители открыли сбор средств на новую скульптуру. Инициаторами появления в селе такой статуи стали прихожане местного Свято-Покровского храма. Всего было собрано около 25 тысяч гривен.
Также в планах местных жителей благоустроить прилегающую к статуе территорию и установить там мемориальную доску. Жители села говорят, что новый памятник подчеркнет духовную историю этой местности. strana.ua
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