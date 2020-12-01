Флагманский центр "Мои документы" появится в ТРЦ "Щелковский"

15:38

Новый флагманский центр «Мои документы» с ЗАГСом появится на востоке Москвы. Решение об этом принято мэром Сергеем Собяниным, который уже подписал соответствующее постановление. Новый центр площадью примерно 2,5 тыс. кв м разместят на четвертом этаже ТРЦ «Щелковский», в том же здании, где ранее начал работать обновленный Щелковский автовокзал.

Планируется, что в новом флагманском МФЦ будут работать 84 окна приема, а также дополнительные сервисы, такие как медицинский кабинет «Мое здоровье», турбюро «Мои путешествия», фотоателье «Мое фото», зона общественного питания и отдыха «Мое кафе». Кроме того, наличие криптобиокабин позволит сотрудникам МФЦ принимать документы на оформление загранпаспортов нового поколения с электронным носителем информации. Предполагается, что очень популярна будет и услуга регистрации транспортных средств, поскольку неподалеку работают восемь автосалонов.

Центр «Мои документы» в ТРЦ «Щелковский» будет уже четвертым по счету «флагманом» в мегаполисе, остальные расположены в Центральном административном округе (ТРЦ «Афимолл Сити»), Юго-Западном административном округе (ТЦ «Спектр») и Южном административном округе (ТРЦ Columbus).