0
0
62
НОВОСТИ

Флагманский центр "Мои документы" появится в ТРЦ "Щелковский"

15:38 01.12.2020

Новый флагманский центр «Мои документы» с ЗАГСом появится на востоке Москвы. Решение об этом принято мэром Сергеем Собяниным, который уже подписал соответствующее постановление. Новый центр площадью примерно 2,5 тыс. кв м разместят на четвертом этаже ТРЦ «Щелковский», в том же здании, где ранее начал работать обновленный Щелковский автовокзал.

Планируется, что в новом флагманском МФЦ будут работать 84 окна приема, а также дополнительные сервисы, такие как медицинский кабинет «Мое здоровье», турбюро «Мои путешествия», фотоателье «Мое фото», зона общественного питания и отдыха «Мое кафе». Кроме того, наличие криптобиокабин позволит сотрудникам МФЦ принимать документы на оформление загранпаспортов нового поколения с электронным носителем информации. Предполагается, что очень популярна будет и услуга регистрации транспортных средств, поскольку неподалеку работают восемь автосалонов.

Центр «Мои документы» в ТРЦ «Щелковский» будет уже четвертым по счету «флагманом» в мегаполисе, остальные расположены в Центральном административном округе (ТРЦ «Афимолл Сити»), Юго-Западном административном округе (ТЦ «Спектр») и Южном административном округе (ТРЦ Columbus).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 01.12.2020
В Запорожье Ленина заменили на Христа
0
69
15:32 01.12.2020
Меркель предупредила о возможности третьей волны пандемии
0
92
15:12 01.12.2020
Метрополитен в Вашингтоне предлагается в целях экономии закрывать на выходные - СМИ
0
107
15:00 01.12.2020
В РФ увеличилось число пациентов с коронавирусом в реанимации - Мурашко
0
135
14:32 01.12.2020
В Швеции задержана 70-летняя женщина, которая почти 30 лет держала своего сына взаперти
0
158
14:12 01.12.2020
Причиной смерти Ирины Антоновой стал COVID-19
0
208
14:00 01.12.2020
Вторым после РФ противником НАТО в ближайшие 10 лет станет КНР - доклад о реформе альянса
0
236
13:35 01.12.2020
Зарубежные СМИ обвинили канал НТВ в расизме из-за программы Тиграна Кеосаяна
0
262
13:32 01.12.2020
Улюкаев добросовестно трудится в колонии библиотекарем - глава ФСИН
0
231
13:20 01.12.2020
Путин не принимает свои решения в противовес оппозиционным силам - Песков
0
211

Возврат к списку