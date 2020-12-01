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Москва "едва ли сможет принять" требование Санду вывести миротворцев из Приднестровья - Лавров

18:21 01.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва едва ли сможет принять заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ) в онлайн-формате.

"Трудно судить, что конкретно имела в виду госпожа Санду, когда заявляла о необходимости вывести российских миротворцев, но то, что это едва ли поможет урегулированию и едва ли мы сможем принять такое достаточно безответственное требование... Прямо скажем, это факт", - сказал он.

Лавров отметил высказывания Санду как о приоритете европейского направления развития внешних связей Молдавии, так и о намерении сохранить добрые отношения с РФ. "Добрые отношения с любой страной - для нас важно, как рассматриваются отношения с Россией новым президентом Молдовы, - предполагают учет взаимных интересов и учет тех договоренностей, которые были достигнуты прежде", - указал он.

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