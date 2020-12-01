В НАТО обсудили доклад о реформировании альянса до 2030 года
20:05 01.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экспертная группа НАТО завершила подготовку доклада "НАТО-2030", который содержит предложения о реформировании альянса, этот документ был представлен на видеоконференции глав МИД НАТО во вторник, его доработанная версия будет вынесена на обсуждение на саммит альянса в 2021 году. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам консультаций глав МИД альянса.
"Эксперты подготовили доклад "НАТО - 2030", мы только что завершили его обсуждение. Теперь на этой основе я продолжу процесс консультаций со странами альянса, гражданским обществом, парламентариями и молодыми лидерами, на основании этих консультаций я сформулирую свои предложения для саммита глав государств и правительств НАТО в 2021 году", - заявил Столтенберг, не раскрывая деталей документа.
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