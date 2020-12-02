Более 40 млн человек в мире являются жертвами современных форм рабства - ООН

09:32 Источник: Эхо Москвы

По данным ООН, более 40 миллионов человек в мире являются жертвами современных форм рабства. 71% из них – это женщины и девочки, заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш по случаю Международного дня борьбы за отмену рабства. Он отметил, что в рабстве оказываются часто расовые и этнические меньшинства, представители коренных народов и мигранты. Эхо Москвы