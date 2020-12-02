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В Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января закроют все кафе и рестораны

17:00 02.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Петербурга решили полностью приостановить работу кафе и ресторанов в городе на период с 30 декабря по 3 января. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

"С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью", - говорится в документе.

Также власти Санкт-Петербурга ввели запрет на посещение музеев, театров и концертов с 30 декабря по 10 января. Об этом говорится в постановлении, которое подписал в среду губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе администрации главы города.

"С 30 декабря по 10 января запрещается: доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря", - говорится в сообщении.

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