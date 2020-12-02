В Западном военном округе начинается вакцинация от COVID-19
18:50 02.12.2020 Источник: Интерфакс
Западный военный округ (ЗВО) получил первую партию вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба округа в среду.
"В округ завезли первые 1,2 тысяч доз вакцины. Из первой поступившей партии производится первоочередная вакцинация командного состава округа, личного состава, несущего боевое дежурство. Также в числе первых вакцинируют медицинский персонал округа, работающий с больными коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении ЗВО.
Войска Западного военного округа дислоцируются на территории Центрального, Северо-Западного федеральных округов, а также части Приволжского федерального округа. К округу, в частности, относятся части и соединения в Московском регионе.
Ранее в среду пресс-служба Северного флота России сообщила, что на флот поступила первая партия вакцины от коронавирусной инфекции, вакцинация начнётся в ближайшие дни.
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