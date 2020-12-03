Посол Венгрии на Украине обвинил Киев в нетолерантности и манипуляциях
14:00 03.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгерская община на Украине испытывает давление, в том числе и со стороны Службы безопасности (СБУ). Претензии к украинским венграм являются спекуляцией и манипуляцией, отметил посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто в опубликованном в четверг интервью украинскому изданию "Вести".
"Мысль [в украинской среде] о том, что венгры "не совсем лояльны" или хотят чего-то большего, нежели у них было до 2017 года, - это спекуляция. Как и то, что Будапешт "мечтает о Большой Венгрии". <...> Атмосфера того, что "Закарпатье - это следующий Крым" или "западноукраинский Донбасс" создается специально. Мол, если СБУ и другие спецслужбы не будут воевать против этого, то... Скажите, ну как венгерская община может жить в такой атмосфере?" - прокомментировал посол обострение ситуации вокруг венгерской общины на Украине.
По его словам, правоохранительные органы Украины намеренно в течение длительного времени уделяют венграм особое внимание. "Уже почти два года мы отмечаем постоянный интерес СБУ к венгерскому сообществу. У нас было достаточно отзывов со стороны населения: это и постоянные расспросы, и поиск информации представителями СБУ, которые принимают участие в мероприятиях сообщества. Во-вторых, в течение продолжительного времени длится расследование уголовного дела, в ходе которого они хотели установить взаимосвязь между поддержкой Закарпатья со стороны Венгрии и нацбезопасностью Украины. И каким-то образом было установлено, что под этой помощью - в основном гуманитарной - есть определенная скрытая повестка, и венгры Закарпатья каким-то образом являются "участниками" такой незаконной активности", - перечислил Ийдярто. Он напомнил, что в конечном итоге сотрудники украинской спецслужбы провели обыски в благотворительной и партийной организациях украинских венгров в Закарпатье.
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