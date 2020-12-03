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Боярский предложил освободить артистов от военной службы

15:12 03.12.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Михаил Боярский предложил ввести запрет на призыв артистов в армию. По его мнению, это мешает творческому развитию.

Об этом народный артист России заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». По его словам, специалисты должны начинать работу в сфере как можно раньше.

«Думаю, что надо [ввести запрет на призыв деятелей культуры в армию]. Специалисты должны начинать работать, чем раньше — тем лучше. Не мешать ни балетным, ни драматическим артистам, это мешает профессии».

Ранее в Южной Корее дали отсрочку от армии звёздам K-Pop-музыки. Согласно принятому документу, музыканты и другие деятели культуры смогут неотрывно заниматься карьерой до 30 лет. Решение об отсрочке от армии будет приниматься индивидуально по каждому артисту.

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