Боярский предложил освободить артистов от военной службы

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Михаил Боярский предложил ввести запрет на призыв артистов в армию. По его мнению, это мешает творческому развитию.

Об этом народный артист России заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». По его словам, специалисты должны начинать работу в сфере как можно раньше.

«Думаю, что надо [ввести запрет на призыв деятелей культуры в армию]. Специалисты должны начинать работать, чем раньше — тем лучше. Не мешать ни балетным, ни драматическим артистам, это мешает профессии».

Ранее в Южной Корее дали отсрочку от армии звёздам K-Pop-музыки. Согласно принятому документу, музыканты и другие деятели культуры смогут неотрывно заниматься карьерой до 30 лет. Решение об отсрочке от армии будет приниматься индивидуально по каждому артисту.