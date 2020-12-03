Боярский предложил освободить артистов от военной службы
15:12 03.12.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Михаил Боярский предложил ввести запрет на призыв артистов в армию. По его мнению, это мешает творческому развитию.
Об этом народный артист России заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». По его словам, специалисты должны начинать работу в сфере как можно раньше.
«Думаю, что надо [ввести запрет на призыв деятелей культуры в армию]. Специалисты должны начинать работать, чем раньше — тем лучше. Не мешать ни балетным, ни драматическим артистам, это мешает профессии».
Ранее в Южной Корее дали отсрочку от армии звёздам K-Pop-музыки. Согласно принятому документу, музыканты и другие деятели культуры смогут неотрывно заниматься карьерой до 30 лет. Решение об отсрочке от армии будет приниматься индивидуально по каждому артисту.
НОВОСТИ
- 12:00 03.12.2020
- Черноморский флот в полном составе приступил к учениям в море и пунктах базирования
- 21:30 02.12.2020
- Украина хочет проводить больше учений НАТО на своей территории
- 21:15 02.12.2020
- НАТО продолжит работать с Украиной, несмотря на разногласия с Венгрией - Столтенберг
- 21:00 02.12.2020
- Атлантический флот США будет противостоять ВМФ России - Министр ВМС
- 19:30 02.12.2020
- Террористов в США не считают главной военной угрозой
- 18:50 02.12.2020
- В Западном военном округе начинается вакцинация от COVID-19
- 20:50 01.12.2020
- Генсек НАТО считает размещение миротворцев РФ в Приднестровье нарушением территориальной целостности Молдавии
- 20:20 01.12.2020
- В Молдавию едет военный советник из США
- 20:05 01.12.2020
- В НАТО обсудили доклад о реформировании альянса до 2030 года
- 12:32 01.12.2020
- В Калининградской области в 2021 году будет сформирована мотострелковая дивизия - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать