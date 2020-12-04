ЕС не комментирует идею исключить Венгрию и Польшу из Фонда восстановления экономики

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не комментирует официальное предложение исключить Венгрию и Польшу из Фонда восстановления экономики после пандемии из-за их вето на семилетнем бюджетном плане сообщества. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Я не могу комментировать идею создать фонд из 25 государств вместо 27, моя цель на саммите ЕС [10-11 декабря] - добиться одобрения бюджетного плана и фонда всеми странами ЕС", - заявил он.

Венгрия и Польша протестуют против распределения денег из бюджета ЕС на основе оценки Брюсселем соблюдения принципа верховенства права в странах сообщества.