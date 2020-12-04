ЕС не комментирует идею исключить Венгрию и Польшу из Фонда восстановления экономики
12:32 04.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз не комментирует официальное предложение исключить Венгрию и Польшу из Фонда восстановления экономики после пандемии из-за их вето на семилетнем бюджетном плане сообщества. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции глава Европейского совета Шарль Мишель.
"Я не могу комментировать идею создать фонд из 25 государств вместо 27, моя цель на саммите ЕС [10-11 декабря] - добиться одобрения бюджетного плана и фонда всеми странами ЕС", - заявил он.
Венгрия и Польша протестуют против распределения денег из бюджета ЕС на основе оценки Брюсселем соблюдения принципа верховенства права в странах сообщества.
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