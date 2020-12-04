ФСБ пресекла попытку трех вооруженных нарушителей пересечь границу РФ из Украины
13:05 04.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы тремя вооруженными нарушителями со стороны Украины. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, в ходе перестрелки один из них погиб, двое скрылись.
"На участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в Российскую Федерацию тремя вооруженными неизвестными. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление", - сообщили в ЦОС.
В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины.
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