Дефицита вина в магазинах перед Новым годом не ожидается - Минпромторг
09:50 05.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минпромторг не ожидает дефицита вина в российских магазинах перед Новым годом из- за нового закона о виноделии, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
"По экспертной оценке, дефицита вин перед Новым годом не предвидится. Надо отметить, что сейчас на рынке достаточно большой складской запас вина, в том числе отечественных производителей", - сказали в министерстве. Все последние годы объемы выпуска отечественного вина растут, отмечает Минпромторг.
По данным министерства, в России за 9 месяцев этого года значительно увеличился выпуск вин защищенного географического указания с обозначением региона производства. Выпуск таких игристых вин вырос на 51,5%, до 1800 декалитров, тихих вин - почти на 22%, до 2900 декалитров. При этом производство винных напитков снизилось на две трети, до 36% от уровня прошлого года и составило 6900 декалитров.
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