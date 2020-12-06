В ходе протеста против "глобальной безопасности" во Франции пострадали 70 полицейских
13:06 06.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти 70 полицейских и жандармов пострадали в ходе столкновений с участниками субботних манифестаций против правительственного законопроекта "О глобальной безопасности". Об этом сообщил в воскресенье министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.
"Окончательные итоги вчерашнего дня: 95 задержанных. Среди пострадавших 67 полицейских и жандармов, из них 48 - в Париже. Выражаю им свою поддержку", - написал он в своем "Твиттере".
Ранее сообщалось о 64 задержанных в ходе субботних акций протеста, которые собрали более 52 тыс. человек в разных городах страны. В субботу вечером Дарманен также сообщал о восьми сотрудниках правоохранительных органов, которые пострадали в ходе подавления беспорядков.
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