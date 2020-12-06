В ходе протеста против "глобальной безопасности" во Франции пострадали 70 полицейских

13:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 70 полицейских и жандармов пострадали в ходе столкновений с участниками субботних манифестаций против правительственного законопроекта "О глобальной безопасности". Об этом сообщил в воскресенье министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"Окончательные итоги вчерашнего дня: 95 задержанных. Среди пострадавших 67 полицейских и жандармов, из них 48 - в Париже. Выражаю им свою поддержку", - написал он в своем "Твиттере".

Ранее сообщалось о 64 задержанных в ходе субботних акций протеста, которые собрали более 52 тыс. человек в разных городах страны. В субботу вечером Дарманен также сообщал о восьми сотрудниках правоохранительных органов, которые пострадали в ходе подавления беспорядков.