Житель Стерлитамака начал торговать снежками в интернете

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Житель Башкирии начал торговать снежками в интернете. Как рассказал радиостанции «Говорит Москва» Влад из Стерлитамака, его товары уже приобрели пять человек.

«Хотелось бы больше, но для начала уже неплохо. Доставка по городу на авто, все [клиенты – ГМ] на позитиве».

Один снежок стоит 7 рублей. Своё материальное положение во время эпидемии коронавируса Влад охарактеризовал фразой «а кому сейчас легко?» Продавец описывает снежки так: средних размеров, свежеслепленный, цвет белый.