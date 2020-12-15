АО «ВНИИ «Сигнал» было признано лучшим предприятием холдинга «Высокоточные комплексы»
17:07 15.12.2020
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Фото Пресс-службы
АО «НПО «Высокоточные комплексы»
Награждение прошло накануне в центральном офисе Холдинга. Почетный Кубок и диплом Лауреата конкурса Генеральному директору АО «ВНИИ «Сигнал» Владимиру Анатольевичу Пименову вручил Генеральный директор АО «НПО «Высокоточные комплексы» Александр Владимирович Денисов.
«Конкурс проходит в пятый юбилейный раз. Это стало хорошей традицией! В силу особенностей этого года мы не можем вручить Кубок в присутствии всех директоров предприятий Холдинга, как делали это обычно! При этом значимость награды от этого меньше не становится! Хочу выразить признательность всему коллективу ВНИИ «Сигнал» за добросовестный труд!», - сказал Генеральный директор Холдинга Александр Денисов.
«Такая оценка нашей деятельности со стороны Холдинга очень важна. Предприятие не стоит на месте и активно работает над созданием новых образцов техники с широким использованием последних достижений научно-технического прогресса», - отметил генеральный директор АО «ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов.
В этом году жюри оценивало результаты производственной деятельности и социально-экономических показатели 12 предприятий. Второе место по итогам конкурса заняло АО «ЦНИИАГ» (г.Москва), на третьем АО «НПК «КБМ» (г.Коломна)
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