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НОВОСТИ

В Москве масштабная вакцинация от COVID-19 набирает обороты

12:06 17.12.2020

Вакцинация москвичей против COVID-19 ведется уже в 70 столичных поликлиниках. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, российская столица - первый город мира, который начал широкую вакцинацию. «Мы открыли возможность вакцинироваться от коронавируса работникам таких отраслей, как образование, здравоохранение, культура, торговля, услуги – заявил градоначальник. - Активная вакцинация в Москве продолжается. Открыто 70 пунктов прививочных, оснащенных всем необходимым оборудованием»

По словам мэра, к сегодняшнему дню уже привились около 15 тыс. жителей столицы. В ближайшей перспективе пунктов вакцинации может уже до 170. А с 21 декабря запись на вакцинацию от коронавируса станет доступна для работников промышленности, транспорта и СМИ.

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