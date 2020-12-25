Правительство РФ направит 5 млрд рублей для сдерживания цен на хлеб
14:40 24.12.2020 Источник: REGNUM
Около 5 млрд рублей правительство направит производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий. Об этом 24 декабря заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Он рассказал о работе, которую правительство проводит, по поручению президента Владимира Путина, по стабилизации цен на социально значимые товары.
«Сегодня направим около 5 млрд рублей производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий, чтобы компенсировать им частично затраты на закупку зерна и реализацию готовой продукции», — сказал Мишустин.
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