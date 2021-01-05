Из зоны комфорта "сытый мир" вывела пандемия - Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пандемия коронавируса вывела "сытый мир" из зоны комфорта, и все волнуются, удастся ли в нее вернуться. Такое мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, которое опубликовано во вторник на его YouTube-канале.



"Эта пандемия заставила сытый мир выйти из зоны комфорта, сытому миру об этом днем и ночью рассказывали СМИ, - отметил он. - Если бы мир смог, не выходя из зоны комфорта, пройти эту пандемию и если бы СМИ не были столь значимы в жизни людей, то этого всего бы не было. Потому что с точки зрения потерь, это не самая смертоносная пандемия". "В человеческом плане жизнь упирается в зону комфорта, ее вдруг сейчас не стало, - добавил пресс- секретарь. - Мы все волнуемся, вернемся ли мы в эту зону комфорта".



По словам Пескова, пандемия принесла и неожиданные открытия. "Неожиданным образом мы поняли, что <...> способны переконфигурировать нашу медицину за считаные месяцы таким образом, что у нас смертность хоть и подросла, но она все равно ниже, чем в странах Западной Европы", - пояснил он.



