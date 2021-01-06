РФПИ говорит о производстве десятков млн доз "Спутника V" с февраля

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Производители вакцины "Спутник V" улучшили свои производственные планы и смогут производить десятки миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" уже начиная с февраля. Об этом заявил в среду глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Наши производители кардинально улучшили свои производственные планы. <...> Мы сумеем производить десятки миллионов доз вакцины уже начиная с февраля", - сказал он.