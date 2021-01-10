В небе над столицей Ливана появились израильские истребители - СМИ
14:05 10.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Истребители израильских ВВС нарушили воздушное пространство Ливана и появились в небе над ливанской столицей. Об этом сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Маядин". По его информации, самолеты совершают на средней и пониженной высоте полеты над городом. В небе барражирует также беспилотный летательный аппарат, шум его мотора слышен над южными окраинами Бейрута.
Источник в командовании ВС Ливана сообщал, что 5 января ВВС Израиля не менее 10 раз вторгались в воздушное пространство страны, они совершили интенсивные полеты над Бейрутом и районами Бшамун, Шуэйфат и Арамун, расположенными к югу от столицы. Самолеты имитировали налеты на южные города Марджаюн и Бинт-Джбейль, а также на окрестности порта Тир. Было зафиксировано дважды нарушение катерами израильских ВМС морской границы у мыса Эн-Накура.
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