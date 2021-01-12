Трамп не стал отвечать на вопрос о возможной отставке

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп проигнорировал вопрос о возможности уйти в отставку, к чему его призывают, в частности, представители Демократической партии в Конгрессе. Об этом сообщает во вторник агентство Рейтер.

Трамп побеседовал с журналистами перед отбытием в штат Техас.

Трамп также назвал рассмотрение в Конгрессе вопроса об объявлении ему импичмента продолжением охоты на ведьм, что может вызвать "невероятный гнев". Высказывания Трампа перед отбытием в штат Техас приводит во вторник пресс-пул Белого дома.

"Мы не хотим насилия. <...> Думаю, это (импичмент - прим. ТАСС) вызовет невероятный гнев", - сказал он. По словам президента, тема импичмента является "продолжением величайшей охоты на ведьм в истории политики".