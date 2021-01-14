Макрон отклонил просьбу общественности о переносе праха Артюра Рембо в Пантеон
22:00 14.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон дал отрицательный ответ на направленную ему общественную петицию с предложением перенести в Пантеон прах знаменитого французского поэта Артюра Рембо (1854-1891 гг.). Об этом сообщило в четверг агентство Франс Пресс, которому стало известно содержание письма Макрона, направленного потомкам Рембо.
"Я не намерен идти против очевидной воли семьи покойного. Прах Артюра Рембо не будет перенесен", - говорится в письме, адресованном адвокату семьи. "Артюр Рембо продолжит покоиться рядом со своими близкими, в семейном склепе на кладбище Шарльвиль-Мезьер [северо-восток Франции], его родного города, в котором он жил также и перед смертью", - говорится в послании французского лидера.
Макрон особо отметил при этом, что Рембо "является выдающейся фигурой в истории французской литературы, поэтом и бунтарем, с творчеством которого обязательно нужно быть знакомым". "Его имя навечно сохранится в истории", - подчеркивает Макрон.
Петиция о переносе праха поэта была поддержана, в частности, рядом выдающихся деятелей культуры Франции, членами Французской академии, видными политиками, рядом бывших министров культуры страны. О своей поддержке заявила и нынешний министр культуры Франции Розлин Балшо.
В сентябре 2020 года правнучка двоюродного брата Рембо - Жаклин Тессье-Рембо - заявила о том, что она выступает против переноса праха поэта в Пантеон, где он должен был быть захоронен рядом с Полем Верленом. Тот был его близким другом, однако с годами отношения двух поэтов настолько испортились, что в ходе одной из ссор Верлен стрелял в Рембо, ранив его.
Мнение родственницы поэта было поддержано и ассоциацией Общество друзей Рембо.
НОВОСТИ
- 21:20 14.01.2021
- США подписали смертный приговор сотням тысяч йеменцев, признав хуситов террористами - ООН
- 20:40 14.01.2021
- Володин сообщил, что сделал прививку от коронавируса
- 20:00 14.01.2021
- В Польше готовится закон, ограничивающий право соцсетей блокировать аккаунты
- 19:20 14.01.2021
- Около 80% жителей США полагают, что американское общество расколото - опрос
- 18:40 14.01.2021
- Белоруссия готовится вооружить свои зенитно-ракетные войска ЗРК С-400
- 18:30 14.01.2021
- Глава российских мусульман привился от коронавируса
- 18:00 14.01.2021
- Второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый - ВОЗ
- 17:39 14.01.2021
- УЕФА разъяснила, что будет на ЧЕ 2020 с купленным билетом заболевшего болельщика
- 17:32 14.01.2021
- В школах и вузах следует не только обучать, но и прививать нравственные принципы - Кравцов
- 17:12 14.01.2021
- Россияне за рубежом имеют более 700 тыс. счетов на сумму около 13 трлн руб. - ФНС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать