Макрон отклонил просьбу общественности о переносе праха Артюра Рембо в Пантеон

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон дал отрицательный ответ на направленную ему общественную петицию с предложением перенести в Пантеон прах знаменитого французского поэта Артюра Рембо (1854-1891 гг.). Об этом сообщило в четверг агентство Франс Пресс, которому стало известно содержание письма Макрона, направленного потомкам Рембо.

"Я не намерен идти против очевидной воли семьи покойного. Прах Артюра Рембо не будет перенесен", - говорится в письме, адресованном адвокату семьи. "Артюр Рембо продолжит покоиться рядом со своими близкими, в семейном склепе на кладбище Шарльвиль-Мезьер [северо-восток Франции], его родного города, в котором он жил также и перед смертью", - говорится в послании французского лидера.

Макрон особо отметил при этом, что Рембо "является выдающейся фигурой в истории французской литературы, поэтом и бунтарем, с творчеством которого обязательно нужно быть знакомым". "Его имя навечно сохранится в истории", - подчеркивает Макрон.

Петиция о переносе праха поэта была поддержана, в частности, рядом выдающихся деятелей культуры Франции, членами Французской академии, видными политиками, рядом бывших министров культуры страны. О своей поддержке заявила и нынешний министр культуры Франции Розлин Балшо.

В сентябре 2020 года правнучка двоюродного брата Рембо - Жаклин Тессье-Рембо - заявила о том, что она выступает против переноса праха поэта в Пантеон, где он должен был быть захоронен рядом с Полем Верленом. Тот был его близким другом, однако с годами отношения двух поэтов настолько испортились, что в ходе одной из ссор Верлен стрелял в Рембо, ранив его.

Мнение родственницы поэта было поддержано и ассоциацией Общество друзей Рембо.