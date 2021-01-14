0
0
0
НОВОСТИ

Макрон отклонил просьбу общественности о переносе праха Артюра Рембо в Пантеон

22:00 14.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон дал отрицательный ответ на направленную ему общественную петицию с предложением перенести в Пантеон прах знаменитого французского поэта Артюра Рембо (1854-1891 гг.). Об этом сообщило в четверг агентство Франс Пресс, которому стало известно содержание письма Макрона, направленного потомкам Рембо.

"Я не намерен идти против очевидной воли семьи покойного. Прах Артюра Рембо не будет перенесен", - говорится в письме, адресованном адвокату семьи. "Артюр Рембо продолжит покоиться рядом со своими близкими, в семейном склепе на кладбище Шарльвиль-Мезьер [северо-восток Франции], его родного города, в котором он жил также и перед смертью", - говорится в послании французского лидера.

Макрон особо отметил при этом, что Рембо "является выдающейся фигурой в истории французской литературы, поэтом и бунтарем, с творчеством которого обязательно нужно быть знакомым". "Его имя навечно сохранится в истории", - подчеркивает Макрон.

Петиция о переносе праха поэта была поддержана, в частности, рядом выдающихся деятелей культуры Франции, членами Французской академии, видными политиками, рядом бывших министров культуры страны. О своей поддержке заявила и нынешний министр культуры Франции Розлин Балшо.

В сентябре 2020 года правнучка двоюродного брата Рембо - Жаклин Тессье-Рембо - заявила о том, что она выступает против переноса праха поэта в Пантеон, где он должен был быть захоронен рядом с Полем Верленом. Тот был его близким другом, однако с годами отношения двух поэтов настолько испортились, что в ходе одной из ссор Верлен стрелял в Рембо, ранив его.

Мнение родственницы поэта было поддержано и ассоциацией Общество друзей Рембо.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:20 14.01.2021
США подписали смертный приговор сотням тысяч йеменцев, признав хуситов террористами - ООН
0
121
20:40 14.01.2021
Володин сообщил, что сделал прививку от коронавируса
0
171
20:00 14.01.2021
В Польше готовится закон, ограничивающий право соцсетей блокировать аккаунты
0
202
19:20 14.01.2021
Около 80% жителей США полагают, что американское общество расколото - опрос
0
246
18:40 14.01.2021
Белоруссия готовится вооружить свои зенитно-ракетные войска ЗРК С-400
0
309
18:30 14.01.2021
Глава российских мусульман привился от коронавируса
0
261
18:00 14.01.2021
Второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый - ВОЗ
0
354
17:39 14.01.2021
УЕФА разъяснила, что будет на ЧЕ 2020 с купленным билетом заболевшего болельщика
0
373
17:32 14.01.2021
В школах и вузах следует не только обучать, но и прививать нравственные принципы - Кравцов
0
316
17:12 14.01.2021
Россияне за рубежом имеют более 700 тыс. счетов на сумму около 13 трлн руб. - ФНС
0
443

Возврат к списку