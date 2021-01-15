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Минцифры не видит оснований для повышения тарифов на связь в РФ в январе

15:00 15.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минцифры РФ не видит оснований для увеличения тарифов на связь в России в январе текущего года, заявил ТАСС замглавы министерства Олег Иванов.

По словам Иванова, в России операторы обязаны публиковать свои тарифы на сайтах и информировать об их изменениях своих абонентов заранее. "Никаких извещений об изменении тарифов на данный момент операторы не разместили. Все существенные повышения тарифов проходят согласование ФАС. Оснований для повышения тарифов в январе мы не видим", - сказал он.

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