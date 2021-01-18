Трамп в последний день своего президентства может помиловать 100 человек - CNN
09:20 18.01.2021 Источник: Эхо Москвы
Дональд Трамп, по сведениям CNN, в последний день своего президентства может помиловать 100 человек. Список уже согласован и самого Трампа там нет, если только президент не внесет себя в последний момент, говорят источники телеканала. Ожидается, что Трамп объявит о помилованиях завтра. В то же время газета New York Times пишет о попытках бывших консультантов Трампа заработать деньги за попытки поспособствовать помилованию. Эхо Москвы
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