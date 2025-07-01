Умершая после избиения в Осаке россиянка пыталась защищаться — ТВ
10:20 01.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Умершая после избиения в японской Осаке россиянка Елена Ито пыталась защищаться. Об этом сообщил телеканал «Фудзи» со ссылкой на результаты судебно-медицинской экспертизы.
Тело погибшей в ее квартире обнаружил вечером 27 июня муж, который проживал отдельно. Несколько дней он не мог связаться с супругой, после чего решил навестить ее лично, когда и обнаружил тело в спальне квартиры на восьмом этаже многоквартирного дома.
По данным следствия, на лице россиянки обнаружены следы побоев, а на правой руке — травма, свидетельствующая о ее попытках защититься от ударов. Следователи предполагают, что после избиения она не могла двигаться, а непосредственно смерть наступила 26 июня утром из-за теплового удара. В квартире было три кондиционера, но ни один из них не был включен. 25–26 июня температура в Осаке достигала 33 градусов Цельсия.
Где произошло нападение на россиянку и кто это сделал, пока неизвестно. Из квартиры, по предварительным данным, ничего не пропало, а входная дверь была заперта. Полиция расследует дело, допуская, что речь, возможно, идет об убийстве.
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