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В чикагском аэропорту задержали мужчину, который жил там 3 месяца

12:32 19.01.2021 Источник: Эхо Москвы

В чикагском аэропорту О’Хара задержали мужчину, который жил там 3 месяца. Он боялся возвращаться домой из-за коронавируса – об этом пишет газета Chicago Tribune.

Задержанный – 36-летний Адитья Сингх. Он живет в пригороде Лос-Анджелеса, откуда и прилетел в Чикаго в октябре прошлого года. Потом из-за новостей о коронавирусе у него выросла тревожность, и он остался в аэропорту, чтобы не заразиться во время обратного полета.

Сотрудники аэропорта вызвали полицию, после того как в ответ на вопрос, что он делает в закрытой зоне, мужчина показал чужой служебный бейдж. Суд назначен на 27-е января, а пока его отпустили под залог в тысячу долларов, и запретили возвращаться в аэропорт.  Эхо Москвы

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