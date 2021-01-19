Порядка четверти медиков в РФ могут получить право на досрочную пенсию после работы с ковидными пациентами

13:32 Источник: Эхо Москвы

Около четверти российских медиков могут получить право на досрочную пенсию после работы с ковидными пациентами. Об этом рассказал РИА сенатор Владимир Круглый.

Ранее зам.председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко отметила, что у медиков, которые оказывали помощь пациентам с COVID-19 один месяц работы будет приравнен к трем.

Кроме того, медикам положена льгота на покупку автомобиля стоимостью до полутора миллионов рублей. Эхо Москвы