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НОВОСТИ

Порядка четверти медиков в РФ могут получить право на досрочную пенсию после работы с ковидными пациентами

13:32 19.01.2021 Источник: Эхо Москвы

Около четверти российских медиков могут получить право на досрочную пенсию после работы с ковидными пациентами. Об этом рассказал РИА сенатор Владимир Круглый.

Ранее зам.председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко отметила, что у медиков, которые оказывали помощь пациентам с COVID-19 один месяц работы будет приравнен к трем.

Кроме того, медикам положена льгота на покупку автомобиля стоимостью до полутора миллионов рублей.  Эхо Москвы

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