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НОВОСТИ

Компания металлургического сегмента En+ Group заключила соглашение с Mingtai Aluminium по производству низкоуглеродной продукции

17:55 19.01.2021

Компания РУСАЛ, входящая в металлургический сектор холдинга En+ Group, заключила соглашение с базирующейся в Китае компанией Henan Mingtai Aluminum Co., Ltd. – крупным производителем алюминиевой продукции, в том числе с низким углеродным следом.

Обе компании придерживаются целей устойчивого развития, ключевой задачей считая снижение выбросов парникового газа при производстве. В рамках партнерства РУСАЛ будет осуществлять поставки низкоуглеродного алюминия бренда ALLOW на заводы компании Mingtai, а также на ее новый прокатный стан в Южной Корее в Кванъяне. Выпуск низкоуглердной продукции в Кванъяне начнется в третьем квартале 2021 года.

En+ Group – крупнейший в мире производитель низкоуглеродного алюминия. Алюминий бренда ALLOW производится с использованием возобновляемых источников энергии, генерируемых активами En+ Group. Он позволит Mingtai Aluminium предлагать продукцию с углеродным следом в несколько раз ниже, чем в среднем по отрасли. Углеродный след ALLOW составляет 2,4 тонн CO2/т (выбросы областей охвата 1 и 2). Показатель полностью соответствует установленным на рынке требованиям (4 тонн СО2/т), а также во многом превосходит среднемировой показатель по экологичности (около 12 тонн СО2/т – показатели выбросов областей охвата 1 и 2).

РУСАЛ и Mingtai также будут вести совместную научно-исследовательскую работу по созданию инновационных сплавов и литейных технологий.

«Инициатива о сотрудничестве металлургического сегмента En+ Group и Mingtai Aluminum Co. возникла в ответ на повсеместно растущий спрос на низкоуглеродное производство, – рассказал исполнительный председатель совета директоров En+ Group Лорд Баркер. – Данное партнерство также подчеркивает стремление наших коллег из Азии соответствовать обязательствам Китая и Южной Кореи достичь углеродной нейтральности. Несомненно, результатом совместной работы станет продукция превосходного качества, отвечающая современным экологическим требованиям».

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