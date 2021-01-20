Трамп распорядился рассекретить документы, касающиеся расследования ФБР о предполагаемых связях его штаба с РФ

09:32 Источник: Эхо Москвы

Дональд Трамп перед тем, как покинуть пост США, распорядился рассекретить документы, связанные с расследованием ФБР о предполагаемых связях своего предвыборного штаба с Россией. Они были переданы Белому дому Министерством юстиции в конце минувшего года.

Федеральное бюро расследований было против, а также указало ряд мест в документах, которые ни в коем случае нельзя раскрывать для широкой общественности. Трамп согласился изъять часть информации, однако большая ее часть все же рассекречена. Эхо Москвы