Жителю Приморья дали новую лошадь после нападения амурского тигра
10:32 20.01.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Жителю Приморья возместили утрату лошади после нападения амурского тигра. «Пострадавший получил кобылу, схожую по возрасту и племенным характеристикам с погибшей», — сказано в официальном сообщении центра «Амурский тигр».
Инцидент произошёл в декабре в Спасском районе Приморского края. В нескольких километрах от села Славинка хищник напал на лошадь, находившуюся на свободном выпасе. В результате нападения она получила тяжёлые ранения и скончалась. Министерство лесного хозяйства региона рекомендовало центру возместить хозяину лошади нанесённый тигром ущерб. Новую кобылу Александру Никулину доставили спустя неделю. Говорит Москва
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