Жителю Приморья дали новую лошадь после нападения амурского тигра

10:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Жителю Приморья возместили утрату лошади после нападения амурского тигра. «Пострадавший получил кобылу, схожую по возрасту и племенным характеристикам с погибшей», — сказано в официальном сообщении центра «Амурский тигр».

Инцидент произошёл в декабре в Спасском районе Приморского края. В нескольких километрах от села Славинка хищник напал на лошадь, находившуюся на свободном выпасе. В результате нападения она получила тяжёлые ранения и скончалась. Министерство лесного хозяйства региона рекомендовало центру возместить хозяину лошади нанесённый тигром ущерб. Новую кобылу Александру Никулину доставили спустя неделю. Говорит Москва