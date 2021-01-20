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В здании в центре Мадрида прогремел взрыв - СМИ

17:40 20.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильный взрыв прогремел в среду в одном из зданий в центре испанской столицы. Об этом сообщила газета "Диарио".

По ее информации, взрыв произошел на улице Толедо. Издание не уточняет, каковы его причины и есть ли пострадавшие.

Как передает газета "Паис", инцидент произошел примерно в 15:00 по местному времени (17:00 мск). Из-за взрыва были разрушены верхние этажи здания. Речь может идти о доме престарелых.

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