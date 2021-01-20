Байден: В этот час, друзья мои, демократия одержала верх

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джозеф Байден назвал день своей инаугурации днем истории, надежды и обновления, когда демократия одержала верх.

"Это день Америки. Это день демократии. День истории и надежды, обновления и решимости. <...> В этот час, друзья мои, демократия одержала верх", - отметил новый американский президент во время своей инаугурационной речи на подиуме в Капитолии США.