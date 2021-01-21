Вице-мэр Сергунина: Более 700 тысяч человек воспользовались сервисом Russpass за полгода
13:50 21.01.2021
Несмотря на пандемию, туристы активно применяют специальный онлайн-сервис Russpass. Как отмечает заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, с середины июля 2020 года порталом воспользовались более 700 тыс. человек. Russpass позволяет составлять тематические маршруты по столице и РФ, приобретать авиа- и железнодорожные билеты, бронировать места в гостиницах, планировать экскурсии и резервировать места в ресторанах и кафе.
«В базе Russpass накоплено больше тысячи предложений для путешественников, включая туры и авторские маршруты, - говорит Сергунина. - Понятно, что сейчас не самое благоприятное время для поездок. В значительной степени это работа на перспективу. Даже вынужденное затишье на туристическом рынке нужно использовать для повышения своей конкурентоспособности».
Москва старается развивать сервис Russpass, сотрудничая с другими субъектами Федерации - соглашения о сотрудничестве с ресурсом подписали представители 82 регионов, 58 из которых уже предложили собственные туристические программы. Пользователи могут собрать тур в своем личном кабинете на портале и сэкономить время и деньги на информации и заказ услуг на разных сайтах или в агентствах.
НОВОСТИ
- 14:12 21.01.2021
- ЕСПЧ признал необоснованными ряд обвинений Грузии в адрес России по событиям 2008 г. - Минюст
- 14:00 21.01.2021
- Библию для зумеров издали в Германии
- 13:59 21.01.2021
- МВД: Привлечь за призывы к участию в несанкционированных митингах можно до их проведения
- 13:57 21.01.2021
- Поручение президента по строительству развязки в Химках выполнено
- 13:32 21.01.2021
- Ущерб от преступлений в прошлом году составил более 500 млрд рублей - МВД РФ
- 13:20 21.01.2021
- Глава офиса Меркель предупредил о возможности закрытия границ ФРГ с соседними странами
- 13:05 21.01.2021
- В центральной части России ожидается аномальная оттепель
- 13:00 21.01.2021
- Бюджет в 2020 г. исполнен с дефицитом в 3,8% ВВП - Силуанов
- 12:32 21.01.2021
- Демпартия США получила контроль над Сенатом
- 12:20 21.01.2021
- Миронов не исключает, что в будущем Прилепин может возглавить объединенную партию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать