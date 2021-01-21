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НОВОСТИ

Вице-мэр Сергунина: Более 700 тысяч человек воспользовались сервисом Russpass за полгода

13:50 21.01.2021

Несмотря на пандемию, туристы активно применяют специальный онлайн-сервис Russpass. Как отмечает заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, с середины июля 2020 года порталом воспользовались более 700 тыс. человек. Russpass позволяет составлять тематические маршруты по столице и РФ, приобретать авиа- и железнодорожные билеты, бронировать места в гостиницах, планировать экскурсии и резервировать места в ресторанах и кафе.

 «В базе Russpass накоплено больше тысячи предложений для путешественников, включая туры и авторские маршруты, - говорит Сергунина. - Понятно, что сейчас не самое благоприятное время для поездок. В значительной степени это работа на перспективу. Даже вынужденное затишье на туристическом рынке нужно использовать для повышения своей конкурентоспособности».

Москва старается развивать сервис Russpass, сотрудничая с другими субъектами Федерации - соглашения о сотрудничестве с ресурсом подписали представители 82 регионов, 58 из которых уже предложили собственные туристические программы. Пользователи могут собрать тур в своем личном кабинете на портале и сэкономить время и деньги на информации и заказ услуг на разных сайтах или в агентствах.

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