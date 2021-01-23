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В России коэффициент распространения коронавируса вырос до 0,93

11:40 23.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу вырос до 0,93. В Москве показатель поднялся до 0,75, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Только в трех из десяти регионов с наибольшим числом заболевших коэффициент превышает единицу: в Нижегородской области (1,02), в Иркутской области и Красноярском крае (1,01).

В Свердловской области показатель составляет ровно 1, в Воронежской и Ростовской, а также в Санкт-Петербурге он равен 0,99, в Архангельской - 0,94. В Подмосковье коэффициент немного вырос - с 0,77 до 0,82.

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