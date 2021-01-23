В России коэффициент распространения коронавируса вырос до 0,93
11:40 23.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Только в трех из десяти регионов с наибольшим числом заболевших коэффициент превышает единицу: в Нижегородской области (1,02), в Иркутской области и Красноярском крае (1,01).
В Свердловской области показатель составляет ровно 1, в Воронежской и Ростовской, а также в Санкт-Петербурге он равен 0,99, в Архангельской - 0,94. В Подмосковье коэффициент немного вырос - с 0,77 до 0,82.
НОВОСТИ
- 12:10 23.01.2021
- На Пушкинской площади Москвы усилены меры безопасности
- 11:30 23.01.2021
- В несанкционированной акции в Хабаровске приняли участие порядка 250 человек
- 10:20 23.01.2021
- Россия "во многих отношениях является противником", утверждает новый лидер ХДС
- 10:10 23.01.2021
- В Новой Москве возбуждено дело по факту убийства на свадьбе
- 09:30 23.01.2021
- После 8 февраля в Сенате США начнется процесс по импичменту Трампа
- 09:20 23.01.2021
- За отказ от госпитализации с коронавирусом в Японии хотят ввести уголовную ответственность
- 23:02 22.01.2021
- «Золотого орла» за лучший фильм получил «Блокадный дневник»
- 22:45 22.01.2021
- Суд города Веймар назвал карантинные меры "катастрофически ошибочным решением"
- 21:41 22.01.2021
- В Генпрокуратуре заявили о недопустимости призывов к участию в акциях 23 января
- 21:38 22.01.2021
- ВОЗ пока не получила дополнительную информацию по вакцине "Спутник V" - Симао
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать