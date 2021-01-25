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НОВОСТИ

Российский рынок взыскания долгов в декабре показал рост

12:00 25.01.2021 Источник: РБК

Декабрь стал самым удачным месяцем для коллекторов в кризисном 2020 году: в преддверии Нового года и праздников россияне стали активнее гасить долги, следует из статистики Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА, данные есть у РБК). В декабре средний платеж по программам урегулирования задолженности достиг максимума с начала года — 3,8 тыс. руб. Речь идет о договорах цессии, то есть долгах, которые взыскатели выкупили у банков или МФО. По сравнению с ноябрем средний платеж в пользу коллекторов вырос на 20,3%, хотя и не достиг уровня декабря 2019 года (4,6 тыс. руб.).

Под конец года выросла и контактность должников: 25% клиентов обещали оплатить задолженность — это максимальный показатель по меньшей мере за последние три года (доступны данные с 2018 по 2020 год). При этом 59% из них сдержали слово.

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