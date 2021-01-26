Налоговый вычет за приобретенную недвижимость хотят предоставлять по упрощенной схеме
10:32 26.01.2021 Источник: Эхо Москвы
Россияне смогут получить налоговый вычет за приобретенную недвижимость по упрощенной схеме. Госдума рассмотрит соответствующий законопроект.
Каждый россиянин при покупке жилья имеет право на компенсацию государства. Ему вернут уплаченный за определенный срок налог на доход физических лиц. Для того, чтобы получить вычет, сумма которого максимально может быть более 250 тысяч рублей, нужно собрать пакет документов и прежде всего представить в налоговую службу декларацию о доходах, так называемую справку 3-НДФЛ.
По новому закону, который уже одобрил профильный комитет нижней палаты парламента, гражданин должен составить заявление в личном кабинете на сайте ФНС, даже не приезжая в офис, а служба проверит его право на получение компенсации в автоматическом режиме. Система оценит его доходы и самостоятельно подтвердит факт покупки жилья. Окончательный ответ гражданин получит не позже 30 дней после подачи заявления, после чего средства будут перечислены на принадлежащий ему счет.
По оценке кабинета министров в текущем году на эти выплаты может пойти около 2,3 миллиарда рублей. Эхо Москвы
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