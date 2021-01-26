Премьер-министр Италии Конте подал в отставку
17:00 26.01.2021 Источник: Эхо Москвы
Президент Серджо Маттарелла планирует завтра приступить к консультациям по поводу нового кабинета министров. Эксперты ожидают, что глава государства попытается избежать досрочных парламентских выборов. Эхо Москвы
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