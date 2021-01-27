Цены на электронику российского производства могут вырасти на 50%
10:32 27.01.2021 Источник: Известия
Из-за мирового дефицита полупроводниковых микросхем рост цен на электронику российского производства может составить до 50%, сообщили в опрошенных «Известиями» компаниях.
В условиях дефицита компонентов у российских вендоров ощутимо возрастают издержки, указал исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский.
На десятки процентов завышаются цены редких компонентов на складах поставщиков, приходится оплачивать услуги брокеров, которые ищут и перепродают остатки деталей со всего мира, растут инвестиции в редизайн продуктов, позволяющий собирать устройства из доступных материалов, привел примеры эксперт. В итоге дополнительные издержки компании могут исчисляться двузначными цифрами, указал Иван Покровский.
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